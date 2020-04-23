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Пожар на свалке под Омском потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пожар на несанкционированной свалке около села Дружино под Омском потушен. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Ликвидация последствий пожара на площади 1,5 га несанкционированной свалки и 500 кв. м неэксплуатируемой фермы для кроликов", - сказали в пресс-службе.

Возгорание площадью около 1 тыс. кв. м на несанкционированной свалке возникло в среду днем. Пострадавших в результате пожара нет.

За среду в Омской области произошло четыре крупных пожара. Кроме горения на свалке, ликвидирован пожар в селе Таскатлы Колосовского района, который охватил более десятка строений, включая жилые дома и магазин. В самом Омске от пала сухого камыша огонь перекинулся на постройки садового товарищества и уничтожил 16 дачных построек, пострадавших нет, пожар был ликвидирован. Также пожарные ликвидировали в городе открытое горение на пожаре площадью около 1 тыс. кв. м на площадке, предназначенной для списанной военной техники и покрышек.

В Омской области с 16 апреля введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня и любые огневые работы, включая выжигание сухой травы и стерни. Как отметили ТАСС в МЧС, жаркая погода и сильные порывы ветра приводят к тому, что любой пожар разгорается в считанные секунды, а огонь с травы переходит на строения.

Теги
РоссияОмская область
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