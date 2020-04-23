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На зимнике в Иркутской области пропали двое мужчин и ребенок

Их ищут с вертолета

ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Спасатели ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на закрытом из-за потепления автозимнике на севере Иркутской области. В поисках задействована авиация, говорится в четверг в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"Операция по поиску людей на автозимнике "Вилюй" с применением авиации МЧС России развернута на севере Иркутской области. Сообщение о том, что на закрытом из-за потепления автозимнике на двух грузовых автомобилях пропали двое мужчин и восьмилетний сын одного из них, поступило в Главное управление МЧС России по Иркутской области 22 апреля. От родственников стало известно, что мужчины с ребенком следовали из Красноярска в город Ленск по автозимнику "Вилюй", - сообщает пресс-служба.

Установлено, что один из мужчин 13 апреля сообщил родным о поломке автомобиля, однако водителям удалось его отремонтировать. С тех пор информации от них не поступало.

Обследовать зимник наземным путем невозможно из-за того, что сейчас дорога непроходима из-за таяния снега.

Грунтовый автозимник федеральной трассы "Вилюй" был закрыт 1 апреля. Дорога проходит по северу Иркутской области и территории Якутии.

Теги
РоссияИркутская область
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