Военнослужащие ЦВО закончили реставрацию танка Т-34 в Кызыле

ТАСС, 23 апреля. Военнослужащие горной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Туве завершили реставрацию танка Т-34 и вернули его на площадь Победы в Кызыле, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Реконструкция боевой машины проводилась на территории автопарка горной мотострелковой бригады при участии военнослужащих, которые произвели необходимые сварочные работы, очистили корпус от загрязнений и провели покраску. По окончании реставрационных работ танк вернули на постамент площади Победы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что на самом постаменте ведутся работы по замене плиток и брусчатки.

Танк Т-34 - самый известный советский танк и один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.