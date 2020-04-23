Жителей села Ворогово в Красноярском крае эвакуируют из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Эвакуация населения началась в селе Ворогово в Туруханском районе Красноярского края из-за паводка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

"В с. Ворогово проводится эвакуация населения в связи с резким подъемом уровня воды в р. Енисей. В настоящий момент эвакуированы 26 человек", - сообщили в главке.

По тревоге поднят личный состав ОМВД России по Туруханскому району, создан сводный отряд полиции. Он будет нести службу по охране общественного порядка и имущества граждан в селе.

Как сообщили ТАСС в краевом агентстве ГО и ЧС, подтопление произошло из-за образовавшегося затора во время ледохода на Енисее. Критический уровень воды в районе села составляет 1107 см, по данным на 03:00 мск он был 1094 см. Эвакуированы были 20 прибрежных домов, в которых живут 60 человек. Все они размещены в пункте временного размещения, расположенном на базе местной больницы.

В Ворогово выехали из Лесосибирска спасатели краевого учреждения "Спасатель", также из Енисейска вылетел вертолет Ми-8 со специалистами для выяснения обстановки.

Ворогово расположено в Туруханском районе, в 92 км от краевого центра. Здесь живут более 800 человек.

В новость были внесены изменения (8:35 мск) - добавлены подробности от краевого агентства ГО и ЧС.