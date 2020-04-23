Приезжающих в Алтайский край вахтовиков будут направлять в обсервацию

БАРНАУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудников, приезжающих на предприятия Алтайского края работать вахтовым методом, будут направлять на двухнедельную обсервацию после выявления 39 случаев коронавируса у людей, работавших на Корбалихинском руднике АО "Сибирь-Полиметаллы" ("дочка" Челябинского цинкового завода, входит в "УГМК-Холдинг"). Об этом в четверг сообщил журналистам министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у работника рудника из Башкирии, у всех контактировавших с ним взяли анализы и изолировали в общежитии предприятия. Как сообщили 22 апреля ТАСС в пресс-службе "Сибирь-Полиметаллов", количество подтвержденных случаев коронавируса у рабочих Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе, по уточненным данным, составило 39 человек. Двое из них - сотрудники компании, остальные 37 - работники подрядных организаций.

"Роспотребнадзором выдано постановление ["Сибирь-Полиметаллам"] не допускать работать на рудник вахтовиков без двухнедельной обсервации, руководством [предприятия] меры приняты. <...> Роспотребнадзором контролируется выполнение предписания. Вахтовики также работают еще на двух предприятиях края - это "Золото Курьи" и "Артель старателей "Поиск". Там предприняты те же меры по обсервации, сроки вахтовых работ продлены, чтобы те, кто там находится, не вывезли вирус, а те, кто должен их менять, его не завезли", - сказал Химочка.