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Пандемия коронавируса нового типа

Приезжающих в Алтайский край вахтовиков будут направлять в обсервацию

В регионе ранее выявили 39 случаев инфекции у людей, работавших на Корбалихинском руднике

БАРНАУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудников, приезжающих на предприятия Алтайского края работать вахтовым методом, будут направлять на двухнедельную обсервацию после выявления 39 случаев коронавируса у людей, работавших на Корбалихинском руднике АО "Сибирь-Полиметаллы" ("дочка" Челябинского цинкового завода, входит в "УГМК-Холдинг"). Об этом в четверг сообщил журналистам министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у работника рудника из Башкирии, у всех контактировавших с ним взяли анализы и изолировали в общежитии предприятия. Как сообщили 22 апреля ТАСС в пресс-службе "Сибирь-Полиметаллов", количество подтвержденных случаев коронавируса у рабочих Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе, по уточненным данным, составило 39 человек. Двое из них - сотрудники компании, остальные 37 - работники подрядных организаций.

"Роспотребнадзором выдано постановление ["Сибирь-Полиметаллам"] не допускать работать на рудник вахтовиков без двухнедельной обсервации, руководством [предприятия] меры приняты. <...> Роспотребнадзором контролируется выполнение предписания. Вахтовики также работают еще на двух предприятиях края - это "Золото Курьи" и "Артель старателей "Поиск". Там предприняты те же меры по обсервации, сроки вахтовых работ продлены, чтобы те, кто там находится, не вывезли вирус, а те, кто должен их менять, его не завезли", - сказал Химочка.

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По словам министра, на 17 апреля на Корбалихинском руднике было выявлено 84 человека, контактировавших с первым рабочим, у которого выявили коронавирус. Люди размещены в больнице Рубцовска, группа, у которой были отрицательные анализы, находится в общежитии, 37 человек - в обсерваторе в гостинице. Химочка также подчеркнул, что работа объектов "Сибирь-Полиметаллов" не может быть остановлена полностью.

"Мы говорим о работе предприятий "Сибирь-Полиметаллов" - трех рудников и двух обогатительных фабрик. Два рудника работают в штатном режиме, выполняются все меры предосторожности [под контролем Роспотребнадзора]. На Корбалихинском руднике общая занятость - 590 человек, <...> полностью остановить рудник нельзя - <...> там необходимо ежедневно выполнять откачку воды из шахт, подачу кислорода, охрану предприятия, обеспечивать системы жизнедеятельности. Сегодня под контролем Ростехнадзора, Роспотребнадзора предприятие выполняет минимальный объем работ", - подчеркнул министр.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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