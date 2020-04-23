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"Алтайвагон" сообщил о сокращении более 1,2 тыс. сотрудников к октябрю

Власти Алтайского края заявляют, что будут предпринимать все усилия, чтобы сохранить коллектив завода

БАРНАУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Предприятие "Алтайвагон" подало заявку в органы службы занятости Алтайского края о высвобождении с июля по октябрь 2020 года более 1,2 тыс. сотрудников головного предприятия в Новоалтайске и его филиала в Рубцовске. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении по труду и занятости населения региона.

"Алтайвагон" - один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. Компания представлена тремя производственными площадками: головное предприятие находится в городе Новоалтайск, два филиала - в алтайском городе Рубцовск и в Кемерово ("Кемеровохиммаш"). Как сообщается на сайте правительства региона, на предприятии в Новоалтайске работают 3,7 тыс. сотрудников.

"По состоянию на 22 апреля в органы службы занятости заявлено о сокращении 781 сотрудника "Алтайвагона" и 500 сотрудников рубцовского филиала. Планируется их высвобождение в июле - октябре. Это планы - не факт, что их сократят", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил в среду на пресс-конференции в среду министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, предприятие выработало плановый режим выпуска продукции - заказы до июня 2020 года у них есть на сумму более 5 млрд рублей. Далее, как пояснил Химочка, руководство "Алтайвагона" ведет переговоры с потенциальными заказчиками, чтобы во втором полугодии не остаться без работы. Химочка подчеркнул, что власти Алтайского края будут предпринимать все усилия, чтобы сохранить коллектив завода.

"Алтайвагон" <...> подал заявку в Управление по труду и занятости населения о высвобождении [сотрудников] <...>. Мы говорим, что он проходил такие этапы и ранее и [во время] кризиса 2014 года, но в итоге коллектив сохраняли. Мы, как органы власти, сделаем все, чтобы их поддержать и чтобы без заказов они не остались, чтобы люди ни в коем случае не остались без работы", - сказал Химочка.

Как ранее сообщал Химочка во время онлайн-конференции на официальном сайте Алтайского края, годовой объем выпуска компании ожидался на уровне около 9 тыс. вагонов. По итогам 2019 года АО "Алтайвагон" выпустило меньшее количество вагонов, чем в 2018 году, в связи с постановкой на производство новых востребованных моделей, объем производства составил 104,8% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. Общий объем производства за 2019 год составил более 8 тысяч вагонов. За первый квартал 2020 года на предприятии выпущено 1664 вагона.

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РоссияАлтайский край
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