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Пандемия коронавируса нового типа

Врачи Республиканской клинической больницы в Хакасии просят бизнес помочь с питанием

Из-за сложной эпидемиологической обстановки медики будут постоянно находиться в условиях стационара

ТАСС, 23 апреля. Администрация Республиканской клинической инфекционной больницы Хакасии, врачи которой из-за сложной эпидемиологической обстановки будут постоянно находиться в условиях стационара, обратились к местным бизнесменам с просьбой помочь в организации для них трехразового питания и создании нормальных бытовых условий. Текст обращения размещен в четверг на сайте регионального Минздрава.

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"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике актуальным стал вопрос изоляции медицинских работников, регулярно контактирующих с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, от своих семей и иного общественного окружения для исключения возможной передачи COVID-19 жителям региона. Теперь медработники будут проживать в условиях стационара, - говорится в документе. - Первыми такую меру вводит администрация Республиканской клинической инфекционной больницы. Для того, чтобы данная мера вступила в силу необходимо создание бытовых условий для сотрудников, в том числе одноразовая посуда и обеспечение ежедневного трехразового питания. У медучреждения таких возможностей для содержания сотрудников нет. В связи с чем администрация Республиканской инфекционной больницы обращается к жителям региона, предпринимателям, меценатам с просьбой о помощи".

В Минздраве Хакасии ТАСС сообщили, что число медработников, которых переведут в стационар, сейчас уточняется.

По данным на утро четверга, в Хакасии коронавирус обнаружен у 99 человек, из них восемь выздоровели, один человек умер.

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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