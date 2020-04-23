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В кузбасском селе Постниково горят семь частных жилых домов

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 23 апреля. Пожарные ликвидируют возгорание в селе Постниково Ижморского района Кемеровской области, где огнем охвачены семь частных жилых домов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В населенном пункте Постниково пожар - горят семь частных жилых домов. Задействовано 10 единиц техники от МЧС, группировка наращивается", - рассказали в пресс-службе, информация о жертвах и причинах возгорания уточняется.

В пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что приведен в готовность к вылету на тушение вертолет Ми-8.

"В готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - сказали в ведомстве. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, по предварительным данным, пострадавших нет.

На место происшествия выехал губернатор Сергей Цивилев, сообщается в его официальном Telegram-канале.

В другом кузбасском селе Краснинское Промышленновского района огнем охвачены три частных дома, на место выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС по региону Алексей Шульгин. По данным МЧС, там работают три отделения пожарной охраны. Площад пожара составила 2 га, никто не пострадал. На оба пожара также выехали представители регионального Министерства социальной защиты населения.

В Постниково проживают порядка 500 человек, в Краснинском - около 3 тыс. человек.

В Кемеровской области, как во и всей Западной Сибири, установилась аномальная для апреля погода - потеплело до плюс 30 градусов - и порывистый ветер до 17 м/с. Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают о высокой пожароопасности на территории региона.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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