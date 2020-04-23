Полувековой рекорд по температуре зафиксировали в Сибири

ТАСС, 23 апреля. Синоптики зарегистрировали рекордно высокую температуру - до +28 градусов - во всех регионах Сибири, за исключением Республики Алтай, сообщили в четверг ТАСС в Западно-Сибирском и Обь-Иртышском Управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). В ряде регионов аномальная жара побила рекорд 1967 года.

"Температурные рекорды зафиксированы почти во всех регионах Западной Сибири, кроме Республики Алтай. 22 апреля превышение максимальных температур на 2-3 градуса наши станции зарегистрировали на юго-востоке Томской области. В Кемеровской области - это север и крайний юг - рекорды превышены на полтора-два градуса. В Алтайском крае превышение рекордов на 1-1,5 градуса фиксируется местами по территории всего региона. 22 апреля были побиты рекорды 2011 года, на некоторых территориях - 1967 года", - сказали в пресс-службе.

В Обь-Иртышском УГМС, которое наблюдает за погодой в Омской области, также сообщили о температурном рекорде на территории самого западного сибирского региона. "22 апреля воздух в городе прогрелся до +27,7 градусов, что на 3,7 градусов выше, чем в этот день в 1995 и 2013 годах", - сказала ТАСС начальник УГМС Наталия Криворучко.

В Новосибирске из-за аномально теплой погоды был побит и другой рекорд - отопительный сезон в городе завершился уже 23 апреля, что стало самой ранней датой отключения подачи тепла за последние десять лет. Ранее отопительный сезон был прекращен и в Омске.

Сильная жара привела к ухудшению пожарной обстановки. В Омской области, где особый противопожарный режим был введен еще 16 апреля, 22 апреля, помимо температурного рекорда, ознаменовалось чередой крупных пожаров. Как подчеркнули ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, основная причина всех возгораний - безответственное поведение людей в сочетании с сильным ветром, который в считанные секунды раздувает любой пожар.

На нарушение правил противопожарной безопасности жалуются и в Красноярском крае, где с начала сезона зарегистрировано уже 175 лесных пожаров. В Алтайском крае особый противопожарный режим был введен с 22 апреля - здесь в течение недели прогнозируют усиление ветра, отсутствие осадков и повышение температуры днем до плюс 30 градусов.