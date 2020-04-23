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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Хакасии обещают решить вопросы питания и быта врачей в республиканской больнице

В правительстве региона заявили, что обращение медиков к меценатам и бизнесменам - их самостоятельная инициатива

ТАСС, 23 апреля. Вопросы обеспечения питанием и создания нормальных бытовых условий для врачей Республиканской клинической инфекционной больницы Хакасии, которые постоянно будут находиться в условиях стационара, решат на уровне правительства и главы республики Валентина Коновалова. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства Хакасии.

На сайте Минздрава республики ранее в тот же день появилось обращение администрации больницы, в котором врачи, которых разместят в условиях стационара из-за угрозы распространения коронавируса, обратились к бизнесменам и меценатам с просьбой помочь в организации для них трехразового питания и создания нормальных бытовых условий.

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"Не была доведена информация о том, что необходима дополнительная финансовая поддержка этой больницы, не доведена Минздравом до правительства и главы Хакасии (Валентина Коновалова - прим. ТАСС). Конечно, этот вопрос будет решаться на уровне республики", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обращение - самостоятельная инициатива медиков.

В республиканском Минздраве агентству сообщили, что первыми на стационар переведут шесть медработников - врачей и младший персонал. Там добавили, что их численность может увеличится.

По информации на 11:30 мск, обращение администрации больницы удалено с сайта Минздрава Хакасии.

По данным на утро четверга, в Хакасии коронавирус обнаружен у 99 человек, из них восемь выздоровели, один человек умер.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия коронавируса нового типа
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