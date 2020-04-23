Власти Новосибирска поощряют добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Добровольцам, участвующим в доклинических испытаниях вакцины от нового коронавируса на базе центра вирусологии и биотехнологии, выделили деньги из бюджета, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Безусловно, там выделены некоторые средства из бюджета, поощрение им предусмотрено", - сообщил мэр.