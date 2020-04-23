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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Новосибирска поощряют добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавируса

Из бюджета города выделили деньги на эти цели

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Добровольцам, участвующим в доклинических испытаниях вакцины от нового коронавируса на базе центра вирусологии и биотехнологии, выделили деньги из бюджета, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Безусловно, там выделены некоторые средства из бюджета, поощрение им предусмотрено", - сообщил мэр.

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Ранее научный сотрудник "Вектора" Наталья Думченко сообщала, что центр сформировал предварительную группу добровольцев для доклинических испытаний вакцины. В них примут участие люди в возрасте от 18 до 60 лет, все они здоровы и не имеют хронических заболеваний.

В начале апреля гендиректор "Вектора" Ринат Максютов сообщал, что доклинические исследования начнутся в мае и должны продлиться до 22 июня, клинические испытания начнутся 29 июня. До этого "Вектор" испытывал вакцину на животных. По словам Максютова, на участие в клинических испытаниях вакцины подали заявки более 300 добровольцев.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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