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В Новосибирской области горят 15 дачных домов

На место пожара отправили пожарный поезд

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество горящих дачных домов в садовом товариществе "Надежда" в Новосибирской области выросло до 15, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительным данным, пожар происходит в 15 дачных домах, пострадавших нет. Проводится наращивание сил", - сказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали о пожаре в пяти домах и на 40 гектарах сухой травы. Распространению огня на соседние дома способствовала плотная застройка. На место ЧП отправлен пожарный поезд из Болотнинского района.

В новость были внесены изменения (12:38 мск) — изменен заголовок, добавлены подробности.

 

Теги
РоссияНовосибирская область
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