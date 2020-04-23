В Новосибирской области горят 15 дачных домов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество горящих дачных домов в садовом товариществе "Надежда" в Новосибирской области выросло до 15, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительным данным, пожар происходит в 15 дачных домах, пострадавших нет. Проводится наращивание сил", - сказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали о пожаре в пяти домах и на 40 гектарах сухой травы. Распространению огня на соседние дома способствовала плотная застройка. На место ЧП отправлен пожарный поезд из Болотнинского района.

В новость были внесены изменения (12:38 мск) — изменен заголовок, добавлены подробности.