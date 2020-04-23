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Работы на 5,2 млрд рублей по строительству моста в Новосибирске выполнят в 2020 году

Планируется, что проезд по мосту будет платным

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Сибирская концессионная компания (СКК, входит в группу "ВИС"), выступающая концессионером проекта по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске стоимостью около 40 млрд рублей, планирует выполнить в 2020 году работы на 5,2 млрд рублей. Об этом в четверг журналистам сообщил замгендиректора СКК Евгений Фирсов.

"Планы этого года у нас - порядка 5,2 млрд рублей на выполнение работ. Основные конструктивы, которые будем выполнять - сооружение мостового перехода непосредственно в русле реки, в ближайшее время будем приступать к сооружению устройства основания опор. Тоннель через Транссиб по основному ходу, эстакада основного хода, мы получаем разрешение. И в планах этого года также приступить к сооружению пилона", - сказал Фирсов.

Как пояснил ТАСС начальник ГКУ НСО "Мост" (организация занимается реализацией проекта, - прим. ТАСС) Юрий Алексеевский, в текущем году планируется направить на строительство объекта 695 млн рублей из регионального бюджета, 500 млн рублей должны поступить из федерального бюджета, еще 1,2 млрд рублей - средства концессионера. При этом, как отметил Алексеевский, ожидаются еще средства из федерального бюджета.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с СКК в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км.

Ожидается, что при общей смете проекта примерно в 40 млрд рублей, из федерального бюджета на строительные работы выделят 26 млрд, около 3,8 млрд рублей на подготовку площадки пойдет из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

Теги
РоссияНовосибирская область
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