Жители пяти сел Иркутской области остались без света из-за аварии

ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в четверг в пяти населенных пунктах Тулунского района Иркутской области, сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании.
"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Тулунском районе. Без электроснабжения остались жители населенных пунктов Одон, Талхан, Уйгат, Баракшин, Кукшин. На месте работает восстановительная бригада", - говорится в сообщении.
В поселках проживают порядка 700 человек.
В четверг в Тулунском районе плюс 22 градуса.