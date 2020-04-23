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Жители пяти сел Иркутской области остались без света из-за аварии

В этих поселках проживают около 700 человек

ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в четверг в пяти населенных пунктах Тулунского района Иркутской области, сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Тулунском районе. Без электроснабжения остались жители населенных пунктов Одон, Талхан, Уйгат, Баракшин, Кукшин. На месте работает восстановительная бригада", - говорится в сообщении.

В поселках проживают порядка 700 человек.

В четверг в Тулунском районе плюс 22 градуса.

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РоссияИркутская область
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