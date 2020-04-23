Крупный лесной пожар возник в шести километрах от деревни в Хакасии

ТАСС, 23 апреля. Лесной пожар на площади 1,1 тыс. га возник в шести километрах от деревни Чалгыстаг в Ширинском районе Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

На этой неделе в республике, по данным ведомства, наблюдается аномальная жара. Значение среднесуточных температур воздуха выше климатической нормы на 7-12 градусов. По данным синоптиков, в районе деревни сейчас около 25 градусов.

"Площадь лесного пожара в 6 км от населенного пункта Чалгыстаг Ширинского района составляет 1 100 га", - сообщил представитель ведомства, уточнив, что в тушении пожара задействовано 22 человека и десять единиц техники. Угрозы населенному пункту в настоящий момент нет.

В Хакасии с 24 марта действует особый противопожарный режим. На период действия режима запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций, также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искрогасителей. За нарушение этих требований гражданам грозит штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.