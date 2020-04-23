{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Сибири

Крупный лесной пожар возник в шести километрах от деревни в Хакасии

Угрозы населенному пункту нет

ТАСС, 23 апреля. Лесной пожар на площади 1,1 тыс. га возник в шести километрах от деревни Чалгыстаг в Ширинском районе Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

На этой неделе в республике, по данным ведомства, наблюдается аномальная жара. Значение среднесуточных температур воздуха выше климатической нормы на 7-12 градусов. По данным синоптиков, в районе деревни сейчас около 25 градусов.

"Площадь лесного пожара в 6 км от населенного пункта Чалгыстаг Ширинского района составляет 1 100 га", - сообщил представитель ведомства, уточнив, что в тушении пожара задействовано 22 человека и десять единиц техники. Угрозы населенному пункту в настоящий момент нет.

В Хакасии с 24 марта действует особый противопожарный режим. На период действия режима запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций, также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искрогасителей. За нарушение этих требований гражданам грозит штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.

Теги
РоссияЛесные пожары в СибириХакасия
Реклама на ТАСС
Жителям омского села, потерявшим жилье из-за пожара, окажут финансовую помощь
Владельцам трех сгоревших жилых домов выплатят по 20 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС