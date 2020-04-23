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Четыре частных жилых дома загорелись в Кемерове

На месте происшествия работают восемь единиц техники и 25 человек личного состава

КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание в Кемерове, где огнем охвачены четыре жилых дома, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Ранее сообщалось о пожарах еще в трех населенных пунктах Кузбасса.

"В Кедровке (жилой район Кемерова - прим. ТАСС) горят четыре частных жилых дома, работают восемь единиц техники и 25 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе.

Пожарами в Кемеровской области в четверг охвачены жилые дома и административные постройки в четырех муниципальных образованиях. В селе Постниково Ижморского района огонь уничтожил 22 строения, пожар локализован на 1 тыс. кв. метров, в селе Краснинское Промышленновского района горят три дома, пожар локализован на площади 370 кв. метров. В селе Пашково Яшкинского района огнем охвачены шесть жилых домов, пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кемеровской области установилась аномальная для апреля погода, температура воздуха составляет 30 градусов, порывистый ветер достигает 17 м/с. Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают о высокой пожароопасности на территории региона.

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РоссияКемеровская область
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