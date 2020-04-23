Часть трассы перекрыли в Кузбассе из-за сильного задымления от пала травы

Пожарами в Кемеровской области в четверг охвачены жилые дома и административные постройки в четырех муниципальных образованиях Кузбасса - поселке Постниково Ижморского района, в селе Краснинское Промышленновского района, в селе Пашково Яшкинского района и жилом районе Кедровка в Кемерове.

ТАСС, 23 апреля. Часть Ильинского шоссе перекрыли в Кемеровской области из-за сильного задымления от пала травы, сообщает в четверг ГИБДД по региону.

"Из-за сильного задымления, связанного с палом травы, сотрудники ГИБДД Новокузнецка и Новокузнецкого района перекрыли движение по Ильинскому шоссе от Центрального до Новоильинского районов Новокузнецка. Объезд осуществляется через Заводской район по Бызовскому шоссе", - говорится в сообщении.

В Кемеровской области, как и во всей Западной Сибири, установилась аномальная для апреля погода, потеплело до плюс 30 градусов, ветер достигает 17 м/с. Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают о высокой пожароопасности на территории региона.