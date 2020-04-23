Уровень воды в красноярском селе Ворогово снижается

КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Уровень воды снижается в районе села Ворогово в Туруханском районе, где из-за паводка на Енисее были эвакуированы 60 человек. Об этом в четверг ТАСС сообщили в региональном агентстве ГО и ЧС.

Подтопление произошло из-за образовавшегося затора во время ледохода на Енисее. Из-за угрозы подтопления были эвакуированы 20 прибрежных домов, в которых живут 60 человек.

"По состоянию на 16:00 (12:00 мск) уровень воды в реке Енисей в н. п. Ворогово составляет 1029 см, при критическом 1107 см", - сообщили в ГО и ЧС. По данным на 03:00 мск, уровень воды составлял 1094 см.

По данным ГО и ЧС, из числа эвакуированных 26 человек размещены в пункте временного размещения, расположенном на базе местной больницы, остальные разместились у родственников. В район заторов на Енисее направлен вертолет Ми-8 со взрывниками и взрывчаткой. После авиаразведки будут принимать решение о подрыве.

Ворогово расположено в Туруханском районе, в 92 км от краевого центра. Здесь живут более 800 человек.