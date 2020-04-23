Жителя Республики Алтай за фейк о коронавирусе оштрафовали на 30 тыс. рублей

ТАСС, 23 апреля. Житель отдаленного приграничного Кош-Агачского района Республики Алтай должен будет выплатить 30 тыс. рублей штрафа за распространение фейка о коронавирусе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники отдела МВД по Кош-Агачскому району выявили факт распространения недостоверной информации о наличии на территории района гражданина, зараженного коронавирусом. Заведомо недостоверную информацию распространил мужчина 1981 года рождения, это было голосовое сообщение через мессенджер WhatsApp", - сообщает пресс-служба.

На мужчину составили административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП. Мировой суд Кош-Агачского района назначил мужчине административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

По данным на 23 апреля, в Республике Алтай остаются 9 выявленных случаев заражения. В том числе два случая выявлены у жителей Томской области, работавших в регионе вахтовым методом, они отбыли к месту проживания. Республика стала последним регионом в России, где выявили заразившихся коронавирусом.