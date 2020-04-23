Жителям омского села, потерявшим жилье из-за пожара, окажут финансовую помощь

ОМСК, 23 апреля. /ТАСС/. Владельцы трех жилых домов в селе Таскатлы Колосовского района Омской области, уничтоженных в среду пожаром, получат финансовую поддержку от муниципальных властей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в администрации Колосовского района.

"Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Колосовского района. Было принято решение оказать помощь в виде единовременной денежной выплаты на неотложные нужны трем гражданам - собственникам уничтоженных жилых домов в размере 20 тыс. рублей", - сказали в администрации.

В муниципалитете рассказали, что в детском оздоровительном лагере "Мечта" в срочном порядке приведен в состояние готовности пункт временного проживания. "Людям, потерявшим жилье, предложено переехать туда, но пока пострадавшие планируют проживать у родственников", - отметил собеседник агентства.

Пожар в селе Таскатлы уничтожил в среду три жилых и семь нежилых домов, а также магазин. По предварительным данным, причиной возгорания строений стал пал травы и сильный ветер. 16 апреля в Омской области был введен особый противопожарной режим, при котором запрещены открытый огонь и огневые работы.