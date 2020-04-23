{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителям омского села, потерявшим жилье из-за пожара, окажут финансовую помощь

Владельцам трех сгоревших жилых домов выплатят по 20 тыс. рублей
Пожар в селе Таскатлы Колосовского района ГУ МЧС России по Омской области
Описание
Пожар в селе Таскатлы Колосовского района
© ГУ МЧС России по Омской области

ОМСК, 23 апреля. /ТАСС/. Владельцы трех жилых домов в селе Таскатлы Колосовского района Омской области, уничтоженных в среду пожаром, получат финансовую поддержку от муниципальных властей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в администрации Колосовского района.

"Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Колосовского района. Было принято решение оказать помощь в виде единовременной денежной выплаты на неотложные нужны трем гражданам - собственникам уничтоженных жилых домов в размере 20 тыс. рублей", - сказали в администрации.

В муниципалитете рассказали, что в детском оздоровительном лагере "Мечта" в срочном порядке приведен в состояние готовности пункт временного проживания. "Людям, потерявшим жилье, предложено переехать туда, но пока пострадавшие планируют проживать у родственников", - отметил собеседник агентства.

Пожар в селе Таскатлы уничтожил в среду три жилых и семь нежилых домов, а также магазин. По предварительным данным, причиной возгорания строений стал пал травы и сильный ветер. 16 апреля в Омской области был введен особый противопожарной режим, при котором запрещены открытый огонь и огневые работы.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Количество сгоревших домов в кузбасском Постникове увеличилось до 27
Ранее сообщалось, что в населенном пункте огнем уничтожены 22 дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС