На пожаре в частных домах в Кемерове ликвидировали открытое горение

КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом районе в Кемерове. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Сообщалось, что в Кедровке (жилой район Кемерова - прим. ТАСС) горят четыре частных жилых дома.

"В Кедровке объявлена ликвидация открытого горения, при пожаре пострадали три дома и надворные постройки", - сообщили в МЧС.

Пожарами в Кемеровской области в четверг охвачены жилые дома и административные постройки в четырех муниципальных образованиях. Пожарные уже ликвидировали открытое горение в селе Постниково Ижморского района, где огонь уничтожил 22 строения. Локализованы пожары в селе Краснинское Промышленновского района, где горят три дома, и в селе Пашково Яшкинского района, где огнем охвачены шесть жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кемеровской области установилась аномальная для апреля погода, температура воздуха поднялась до 30 градусов, порывистый ветер достигает 17 м/с. Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают о высокой пожароопасности на территории региона.