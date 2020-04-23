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В Кузбассе из-за дыма от пала травы столкнулись восемь автомобилей

В ДТП пострадали три человека

КЕМЕРОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Движение на участке автомобильной трассы между Кемерово и Новосибирском временно ограничено в обе стороны из-за столкновения восьми автомобилей, в том числе двух грузовиков.

В аварии пострадали три человека, среди которых беременная женщина. Причиной массового ДТП, по предварительным данным, стало задымление и плохая видимость на трассе из-за пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно, на автодороге Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий- Кемерово - Юрга столкновение восьми автомобилей - шести легковых и двух грузовых. ДТП произошло из-за задымления от горящей травы. На месте временно ограничено движение в обоих направлениях. Пострадавших трое, среди них есть беременная девушка", - сообщили в региональном главке.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса ТАСС сообщили, что беременная женщина и еще один пострадавший находятся в тяжелом состоянии, состояние третьего человека оценивается как средней степени тяжести. Все госпитализированы в стационар в городе Ленинске-Кузнецком.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Как ранее сообщал ТАСС, в четверг в Кузбассе возгорания зафиксированы в Ижморском, Промышленновском, Яшкинском и Мариинском районах и городе Кемерове, где, по предварительным данным, из-за пала сухой травы и лесных пожаров огонь перекинулся на жилые постройки и дачные дома. Обстоятельства пожаров устанавливает полиция, проводятся проверки. В регионе установилась аномальная для апреля погода с потеплением до плюс 30 градусов и порывистым ветром до 17 м/с.

Теги
РоссияКемеровская область
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