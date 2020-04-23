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Количество сгоревших домов в кузбасском Постникове увеличилось до 27

Ранее сообщалось, что в населенном пункте огнем уничтожены 22 дома

ТАСС, 23 апреля. /ТАСС/. Количество сгоревших домов в наиболее пострадавшем от пожаров в Кемеровской области селе Постниково, по уточненной информации, увеличилось до 27. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

Ранее сообщалось, что в Постникове сгорели 22 дома.

"Всего сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. Пострадавших (погорельцев) 39 человек, 12 из них дети. Жители решили остаться у родственников, все будут обеспечены горячим питанием", - написал он.

На месте работают представители Минсоцзащиты - они помогают погорельцам написать заявления на получение материальной помощи. Ее сумму будут определять индивидуально в зависимости от жизненных обстоятельств и состава семьи. За каждой семьей закреплены работники соцслужбы для помощи с документами.

Глава региона сообщил также, что в селе Краснинское Промышленновского района сгорели два дома, в которых проживали шесть человек, никто не пострадал. Четырем людям будет предоставлена двухкомнатная квартира, двое решили временно остановиться у родственников. Соцслужбы также помогут погорельцам с необходимыми документами на материальную помощь.

В четверг в Кузбассе возгорания зафиксированы в Ижморском, Промышленновском, Яшкинском и Мариинском районах и городе Кемерове, где, по предварительным данным, из-за пала сухой травы и лесных пожаров огонь перекинулся на жилые постройки и дачные дома. Обстоятельства пожаров устанавливает полиция, проводятся проверки. В регионе установилась аномальная для апреля погода с потеплением до плюс 30 градусов и порывистым ветром до 17 м/с.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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