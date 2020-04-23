Мэр Новосибирска считает, что власти города успешно справились с первой волной паводка

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что муниципальные власти успешно справились с первой волной паводка в городе, сообщил он журналистам в четверг. Ранее сообщалось, что в зону подтопления в Новосибирске могут попасть около 400 дачных участков.

В начале апреля в региональном ГУ МЧС сообщали, что уровень воды в Оби этой весной поднимется на 80 см выше критической отметки, в возможной зоне подтопления - порядка девяти садовых обществ, в Новосибирске - около 400 дачных участков, а всего в регионе - 4 тыс. домов в 17 населенных пунктах.

"Был реализован целый план антипаводковых мероприятий. Мы считаем, что справились с первой волной паводка успешно. Сейчас мы проводим предупредительные беседы с представителями садовых обществ, которые, возможно, попадут под подтопление [во вторую волну]", - сказал мэр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее говорил, что первая волна паводков в регионе пройдет без серьезных последствий, однако отмечал, что нельзя исключать локальных подтоплений.