Тува создаст трехмесячный запас средств индивидуальной защиты для врачей

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса назвал республику в числе регионов, которые не информировали министерство о своих потребностях в средствах защиты.

"Сегодня мы имеем в наличии 1378 сертифицированных комплектов СИЗ. Медицинских одноразовых масок - 242,4 тысячи штук, перчатки медицинские - 599,5 тысячи пар и другие средства по девяти наименованиям. В соответствии с нормативами Минздрава России и при условии заполненности 164 коек (по нормативу - прим. ТАСС), этого недостаточно. В эти дни в ручном режиме с конкретными поставщиками и при поддержке сибирских губернаторов мы намерены обеспечить трехмесячный запас - не менее 70 тысяч комплектов", - сообщил Кара-оол.

Он добавил, что на совещании Туву упомянули в числе тех, кто не подал заявки на аппараты ИВЛ в Минпромторг России. "Произошло какое-то недоразумение, мы уже разобрались и согласовали свои действия с федеральным министерством. По специальным ресурсам, есть такая специально государственная информационная система, мы, как и все регионы, ежедневно подаем сведения в Минпромторг о необходимой потребности в оборудовании, СИЗах и о фактическом их наличии. Письменные заявки на необходимое количество оборудования, в том числе ИВЛ, нами направлялись с марта", - подчеркнул Кара-оол.

Он добавил, что сейчас Тува выходит на заключение соглашения по поставке 25 аппаратов ИВЛ. Сейчас готовность коечного фонда в регионе в целом соответствует установленным нормативам, 35 реанимационных коек обеспечены ИВЛ. К 28 апреля планирует мобилизовать, насколько это возможно, аппараты ИВЛ из других лечебных учреждений, обеспечив ИВЛ 58 коек. "Будем концентрировать имеющиеся в наличии аппараты ИВЛ в моноинфекционной клинике, естественно, с учетом того, что основной лечебный процесс в других медицинских учреждениях пострадать не должен", - подчеркнул глава Тувы.