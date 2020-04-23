Возгорания сухой травы в Новосибирской области угрожают более чем 10 населенным пунктам

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Возгорания сухой травы в Новосибирской области угрожают переходом на более чем 10 населенных пунктов и садово-дачных участков региона, говорится в видеосообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Ранее пресс-служба МЧС по Новосибирской области сообщала, что на территории региона сохраняется сложная пожароопасная обстановка, пожарно-спасательные подразделения переведены на усиленный режим работы, растет число выездов на тушение горящей сухой растительности.

"На настоящий момент поступило и обработано более 250 заявок по возгораниям сухой травянистой растительности, под угрозой находится более 10 населенных пунктов и садово-дачных участков на территории области", - сказал начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что в садовом товариществе "Надежда" в Новосибирской области горят 15 дачных домиков, пострадавших нет. Распространению огня на соседние дома способствовала плотная застройка. На место ЧП отправлен пожарный поезд из Болотнинского района.

Как передает корреспондент ТАСС, на месте наблюдается сильно выгоревшее поле. Пожар шел со стороны федеральной трассы в находящееся в полукилометре от нее СНТ. Сгорело несколько небольших домов на окраине товарищества, домики выгорели полностью.

В регионе наблюдается жаркая погода без осадков и шквалистый ветер местами до 23 м/с, способствующий быстрому распространению природных пожаров. Основной причина возникновения новых очагов пожаров ГУ МЧС называет деятельность местного населения, массово и неконтролируемо сжигающего траву. Сохраняется угроза перехода огня на территорию садовых обществ и населенных пунктов.