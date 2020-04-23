Количество сгоревших строений в районе Новосибирской области увеличилось до 50

ТАСС, 23 апреля. Пожар повредил 50 строений в поселке Порос Мошковского района, где расположено СНТ "Надежда", сообщается на сайте Главного управления МЧС по Новосибирской области.

Ранее сообщалось о 15 сгоревших дачных домах. Пожар тушат 20 человек и четыре единицы техники, задействован один пожарный поезд. Распространению огня на соседние дома способствовала плотная застройка.

"В 12:00 (08:00 мск) поступило сообщение о пожаре в частном доме в п. Порос Мошковского района. На момент прибытия горели дачные дома открытым огнем, существовала угроза распространения. В 15:31 (11:31 мск) на место пожара прибыл пожарный поезд. Доставка огнетушащих средств осуществляется путем подвоза воды от водоема на расстоянии 2 км. Повреждены 50 строений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что в регионе резко осложнилась обстановка с природными пожарами. "Пострадавших нет. В помощь пожарно-спасательным подразделениям задействованы подразделения аварийно-спасательной службы Новосибирска и Новосибирской области, службы водоснабжения, добровольные пожарные команды, в готовности находятся специалисты Минобороны, других ведомств и служб. Создана общая группировка в количестве 1 550 человек и 330 единиц техники", - сказали в ведомстве.

"В северных и центральных районах области сформированы бригады беспилотных летательных аппаратов. В ГУ МЧС России по Новосибирской области развернут оперативный штаб, также усилены оперативные дежурные смены Центра управления в кризисных ситуациях, служба пожаротушения и центральный пункт пожарной связи. Ситуация находится под контролем", - добавили в МЧС.

В регионе наблюдается жаркая погода без осадков и шквалистый ветер местами до 23 м/с, способствующий быстрому распространению природных пожаров. Основной причиной возникновения новых очагов пожаров в МЧС региона называют население, поджигающее сухую траву. Всего за сутки спасатели МЧС получили более 250 сообщений о возгорании травы, под угрозой находится более 10 населенных пунктов и садово-дачных участков на территории области.