{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске

Их доставили в больницу

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на левобережье Новосибирска. Об этом ТАСС сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

"Водитель 1994 года рождения на автомобиле Lada Vesta... совершил наезд на препятствие в виде пластикового блока (ведутся дорожные работы) и допустил столкновение со стоящим автомобилем "Газель", который был припаркован вдоль проезжей части", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии пострадали сам водитель Lada и четыре его пассажира, которые с различными травмами были доставлены в больницу.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В ФРДВ сообщили о реализации проектов по графику, несмотря на пандемию
В настоящее время в портфеле фонда 20 проектов с общим объемом инвестиций на 537 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС