Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на левобережье Новосибирска. Об этом ТАСС сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

"Водитель 1994 года рождения на автомобиле Lada Vesta... совершил наезд на препятствие в виде пластикового блока (ведутся дорожные работы) и допустил столкновение со стоящим автомобилем "Газель", который был припаркован вдоль проезжей части", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии пострадали сам водитель Lada и четыре его пассажира, которые с различными травмами были доставлены в больницу.