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Строящееся здание загорелось на территории президентского кадетского училища в Кемерове

На месте работают семь пожарных расчетов

КЕМЕРОВО, 24 апреля. /ТАСС/. Кровля строящегося здания загорелась на территории президентского кадетского училища в Кемерове, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Горит крыша строящегося объекта на территории кадетского училища. Губернатор выехал на место", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области ТАСС сообщили, что на месте работают семь пожарных расчетов.

"Открытое горение в настоящий момент ликвидировано", - добавили в ведомстве.

Кадетское училище в Кемерове начали строить по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2018 года. Первая очередь объектов была сдана уже к сентябрю 2019 года - воспитанниками учебного заведения, построенного за 272 дня, стали 360 кадет. В ноябре 2019 года на территории уже действующего училища началось строительство объектов второй очереди - это два спальных корпуса и спортивный комплекс с бассейном и ледовым дворцов. Их ввод запланирован на 2020 год.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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