В МЧС сообщили о стабилизации обстановки с природными пожарами в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Обстановка с природными пожарами в Новосибирской области, где в четверг наблюдалось осложнение ситуации, стабилизировалась, но опасность по-прежнему сохраняется, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В четверг в регионах Западной Сибири наблюдалась жаркая погода без осадков и шквалистый ветер, способствовавший быстрому распространению природных пожаров. Основной причиной возникновения новых очагов пожаров в МЧС региона называют жителей, которые поджигают сухую траву. В большинстве случаев огонь перешел с подожженной травы. Распространению пламени способствовала погода.

"Ситуация на текущий момент стабилизирована у нас в области, массовых пожаров нет, но опасность сохраняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по всем пожарам проведут проверку, выяснят обстоятельства возгорания и его изначальную причину. В соседнем Кузбассе, где в четверг от огня в общей сложности пострадали свыше 40 частных жилых домов, дачи и фельдшерско-акушерский пункт, рассчитывают, что ситуация пойдет на спад, ветер прекратится, пройдут дожди. В департаменте лесного комплекса области ТАСС сообщили, что по состоянию на утро действующих пожаров нет.

В Омской области, где с 16 апреля был введен особый противопожарной режим, при котором запрещены открытый огонь и огневые работы, также отмечают уменьшение числа пожаров. "Пожаров еще много, но если сравнивать с двумя днями ранее, то все стабилизировалось. Сейчас нет ветра, а вчера прошел небольшой дождь", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик сообщила ТАСС, что уже в пятницу по западу Новосибирской области пройдут осадки, ветер продолжит усиливаться. Кроме того, над Новосибирском продолжает находиться смог. По словам Лапчик наблюдается превышение ПДК по взвешенным веществам и фенолу.