{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС сообщили о стабилизации обстановки с природными пожарами в Новосибирской области

По всем пожарам проведут проверку

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Обстановка с природными пожарами в Новосибирской области, где в четверг наблюдалось осложнение ситуации, стабилизировалась, но опасность по-прежнему сохраняется, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В четверг в регионах Западной Сибири наблюдалась жаркая погода без осадков и шквалистый ветер, способствовавший быстрому распространению природных пожаров. Основной причиной возникновения новых очагов пожаров в МЧС региона называют жителей, которые поджигают сухую траву. В большинстве случаев огонь перешел с подожженной травы. Распространению пламени способствовала погода.

"Ситуация на текущий момент стабилизирована у нас в области, массовых пожаров нет, но опасность сохраняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по всем пожарам проведут проверку, выяснят обстоятельства возгорания и его изначальную причину. В соседнем Кузбассе, где в четверг от огня в общей сложности пострадали свыше 40 частных жилых домов, дачи и фельдшерско-акушерский пункт, рассчитывают, что ситуация пойдет на спад, ветер прекратится, пройдут дожди. В департаменте лесного комплекса области ТАСС сообщили, что по состоянию на утро действующих пожаров нет.

В Омской области, где с 16 апреля был введен особый противопожарной режим, при котором запрещены открытый огонь и огневые работы, также отмечают уменьшение числа пожаров. "Пожаров еще много, но если сравнивать с двумя днями ранее, то все стабилизировалось. Сейчас нет ветра, а вчера прошел небольшой дождь", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик сообщила ТАСС, что уже в пятницу по западу Новосибирской области пройдут осадки, ветер продолжит усиливаться. Кроме того, над Новосибирском продолжает находиться смог. По словам Лапчик наблюдается превышение ПДК по взвешенным веществам и фенолу.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области выросло еще на 41
Всего в регионе зафиксировано 209 случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС