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Эвакуированные из-за паводка жители села Ворогово в Красноярском крае вернулись в дома

По данным регионального главка МЧС, угрозы подтопления нет

КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Жители села Ворогово в Красноярском крае, эвакуированные в четверг из-за паводка на Енисее, вернулись в свои дома, угрозы подтопления нет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Подтопление произошло из-за образовавшегося затора во время ледохода на Енисее. Были эвакуированы 20 прибрежных домов, в которых живут 60 человек.

"Эвакуированные жители вернулись в свои дома", - сообщили в МЧС.

В краевом ГО и ЧС уточнили ТАСС, что на утро пятницы уровень Енисея у Ворогово составил 823 см при критической отметке 1107 см. Накануне вода поднималась до 1094 см.

В МЧС добавили, что сейчас паводковая обстановка на территории края стабильная. Остаются не вскрытыми ото льда два потенциально опасных участка в Север-Енисейском районе, это населенные пункты Тея и Вельмо. Силы оперативных групп и спасателей переориентированы на эти поселки.

Ворогово расположено в Туруханском районе на севере Красноярского края. Там живут более 800 человек.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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