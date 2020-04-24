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В Кемеровской области вахтовый автобус столкнулся с самосвалом

Пять человек пострадали

ТАСС, 24 апреля. Вахтовый автобус столкнулся в Кемеровской области с грузовым самосвалом, в результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель автобуса. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

"Сегодня около 03:00 (23:00 мск) на территории Новокузнецкого района, на технологической дороге местного предприятия, произошло столкновение вахтового автобуса Hyundai Universe и самосвала Komatsu <...> В результате ДТП водитель автобуса и четыре его пассажира бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в больницу на обследование", - сообщил собеседник агентства. Всего в автобусе находилось 23 человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф, пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии с травмами легкой и средней степени тяжести.

По предварительной версии, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика и столкнулся с ним. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Теги
РоссияКемеровская область
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