На крупнейшей в России подземной шахте в Кузбассе произошел пожар

КЕМЕРОВО, 24 апреля. /ТАСС/. Подземный пожар произошел на крупнейшей в РФ шахте "Распадская" в Кемеровской области в ночь на пятницу. В результате пожара самостоятельно эвакуировались 167 человек, 13 человек остаются в шахте для поддержания жизнеобеспечения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"В 04:55 (02:55 мск) поступил сигнал о пожаре на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека шахты "Распадская". В шахте находилось 167 человек, на поверхность вышли 154 человека, для поддержания жизнеобеспечения [в забое] остались 13 человек", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 07:08 (03:08 мск) на площади 13 квадратных метров метров пожар был ликвидирован. По оперативным данным, горел кабель проходческого комбайна, пострадавших нет.

Работа шахты приостановлена. Создана комиссия для установления обстоятельств происшествия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Распадской угольной компании.

"На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств инцидента. Работа шахты приостановлена", - сказали в пресс-службе.

Шахта "Распадская" расположена в кузбасском моногороде Междуреченске и является крупнейшей подземной шахтой в России. Шахта входит в состав Распадской угольной компании, которая объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Основным акционером "Распадской" является Evraz.