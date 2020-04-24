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Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в Западной Сибири в ближайшие дни

Температура превысит норму на 10-14 градусов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха выше нормы на 10-14 градусов прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края. Температура в этих регионах будет достигать 30 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие пять дней температура будет выше нормы на 10-12, даже 14 градусов в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве, на юге Красноярского края", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в этих регионах Западной Сибири будет достигать 30 градусов тепла. "Такое бывает редко даже в середине лета", - отмечает метеоролог.

Такая высокая температура представляет опасность для людей пожилого возраста, сказал Вильфанд. Также она может увеличить риск возникновения лесных пожаров на данных территориях.

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РоссияТываАлтайский крайХакасияКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская область
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