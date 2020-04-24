Тува остается единственным регионом в Сибири, где нет защитных костюмов для медиков

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Республика Тыва остается единственным регионом в Сибири, где отсутствуют защитные костюмы, обеспеченность данными средствами защиты в округе остается ниже установленного норматива, сообщил ТАСС в пятницу полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров просил регионы, в частности Республику Алтай, Туву и Алтайский край, активно закупать средства индивидуальной защиты. Министр предупредил, что в случае резкого роста потребностей в средствах защиты быстро их обеспечить не получится.