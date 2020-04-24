Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

ТАСС, 24 апреля. Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Председатель республиканского парламента Владимир Штыгашев сообщал, что на сессии будет рассмотрен вопрос о временном снижении ставок налогообложения для предпринимателей, пострадавших от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Сессия, на которой должен быть рассмотрен отчет главы республики и важные социальные законопроекты, перенесена на неопределенный срок из-за отсутствия кворума. На сессию пришли 29 из 50 депутатов при необходимом кворуме в 34 депутата", - сказал собеседник агентства.

В зале заседаний Верховного совета Хакасии была проведена дезинфекция, а также дополнительная обработка рабочих мест и планшетов депутатов. У всех входящих измерялась температура, выдавались защитные маски и перчатки. Число приглашенных было ограничено: в зале могли находится только депутаты, глава региона и операторы для видеотрансляции сессии. Все остальные докладчики, не из числа парламентариев, могли находится в зале только при рассмотрении вопроса повестки, с которым они выступали.

По данным республиканского оперативного штаба, в республике коронавирус обнаружен у 102 человек, десять из них вылечились, двое умерли.