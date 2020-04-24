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Пандемия коронавируса нового типа
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Аппараты ИВЛ в Сибири планируется перераспределять между больницами

Готовятся планы по маршрутизации оборудования

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Сибири частично планируется обеспечить за счет их перераспределения между больницами. Сейчас разрабатываются планы по маршрутизации оборудования, сообщил в пятницу ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что подготовка дополнительных коек для пациентов с коронавирусом в регионах должна быть завершена к 28 апреля и попросил "нарастить темп". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртия и Забайкальский край должны усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"Учитывая длительные сроки поставки оборудования - от 30 до 180 суток, в регионах СФО разрабатываются компенсационные меры по маршрутизации оборудования между медицинскими организациями", - сказал Меняйло.

Он добавил, что учитываются расстояние и время доставки оборудования, а также тип транспортного средства. Кроме того, назначаются лица, ответственные за его доставку и монтаж. При этом, по словам полпреда, определяется дополнительный резерв аппаратов - 20% от расчетной потребности.

Меняйло также сообщил, что более 50 тыс. сибирских медиков прошли обучение по профилактике коронавируса. Они изучали специальные интерактивные образовательные модули, размещенные на образовательном портале Минздрава РФ. В целом медучреждения сибирских регионов обеспечены сотрудниками для лечения пациентов с COVID-19 на 70%.

По данным Роспотребнадзора, в СФО зафиксировано больше тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением остаются около 13 тыс. человек. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровели 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (9:23 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.

 

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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