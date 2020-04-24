В ЦВО назвали причину пожара в строящемся здании кадетского училища в Кемерове

КЕМЕРОВО, 24 апреля. /ТАСС/. Пожар в строящемся здании второй очереди Кемеровского президентского кадетского училища произошел за пределами территории действующего училища, его причиной стало короткое замыкание. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.

"В 10:45 по местному времени (06:45 мск) в строящемся здании второй очереди Кемеровского президентского училища, находящегося за территорией училища, в результате замыкания временной электропроводки произошло возгорание участка кровли. В результате действий дежурных сил возгорание было оперативно потушено в 11:05 (07:05 мск). Строящемуся зданию ущерба не нанесено, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Произошедшее в пятницу возгорание кровли строящегося здания на территории Президентского кадетского училища в Кемерове не повлияет на возведение объекта, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Возгорание произошло на кровле верхнего этажа при строительстве нового общежития на территории кадетского училища. Сотрудники МЧС прибыли через восемь минут после возгорания, пожар полностью ликвидирован. Никаких финансовых потерь и задержек в строительстве не будет. Все сработали очень четко", - говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по факту инцидента. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Кемеровской области.



"24 апреля из дежурной части поступило сообщение о возгорании крыши строящегося объекта на территории образовательного учреждения. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, в момент возгорания велись сварочные работы.

Кадетское училище в Кемерове начали строить по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2018 года. Первая очередь объектов была сдана уже к сентябрю 2019 года - воспитанниками учебного заведения, построенного за 272 дня, стали 360 кадетов. В ноябре 2019 года на территории уже действующего училища началось строительство объектов второй очереди - это два спальных корпуса и спортивный комплекс с бассейном и ледовым дворцов. Их ввод запланирован на 2020 год.