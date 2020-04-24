Ученые зафиксировали рекордный объем вышедших из нерестилищ личинок байкальского омуля

ИРКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. По итогам осеннего нереста байкальского омуля из нерестилищ в реку Селенгу, которая является главным притоком озера Байкал и основным местом, где эндемик откладывает икру, скатилось рекордное количество личинок - 1,2 млрд. Этот объем равен количеству личинок, вышедших из нерестилищ за предыдущие пять лет, сообщил в пятницу на пресс-конференции в режиме онлайн заведующий лабораторией водных биоресурсов Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Андрей Бобков.

"Предварительные данные [осеннего нереста] нас очень порадовали. Ориентировочно скатилось порядка 1,2 млрд личинок омуля в Селенге. Для сравнения: столько же личинок в Селенге скатилось за последние пять лет вместе взятые. То есть произошло очень большое увеличение, связанное с тем, что осенью омуль в Селенгу зашел и продвигался очень быстро, поднялся выше города Улан-Удэ на верхние нерестилища, и выживаемость икры достаточно высокая, к тому же ослабился пресс браконьерства", - сказал Бобков.

Он отметил, что осенний нерест 2019 года в итоге может существенно пополнить запасы омуля в Байкале. Однако поднимать вопрос о снятии запрета на вылов эндемика преждевременно, сказал ученый, так как пока нельзя говорить о кратном приросте популяции. "Биомасса омуля в Байкале последние два года была на уровне 7,5 тыс. тонн, это очень мало. Это в три раза меньше среднемноголетних величин. Запасы омуля в Байкале очень небольшие", - отметил Бобков.

В 2019 году в Селенгу на нерест зашло на 10% больше омуля по сравнению с 2018 годом и на 15% по сравнению с 2017-м, когда был введен запрет на вылов этого вида рыбы. Чем больше омуля заходит на нерест, тем больше будет отложено икры, и больше личинок окажется в Байкале.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны. Весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см. Минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы Севера, возможность вылова рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов, которые занимаются искусственным воспроизводством.