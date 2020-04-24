В Алтайском крае умер первый пациент с коронавирусом

БАРНАУЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Первый пациент с коронавирусом умер в пятницу в Алтайском крае. Всего в регионе заразились 152 человека, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"Первая смерть зараженного зафиксирована", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей об умершем.

На данный момент в регионе коронавирус обнаружен у 152 человек, из них 18 выздоровели. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.