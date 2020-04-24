В Новосибирске началась реконструкция аэропортового комплекса Толмачево

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Компания "Новосибирскавтодор", выигравшая в декабре конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса новосибирского аэропорта Толмачево, приступила к реконструкции объекта. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Начаты подготовительные строительно-монтажные работы. На площадке снимают почвенно-растительный слой, идет разработка грунта для последующего устройства перрона, выносится высоковольтная линия 10 кВ и идет устройство водосточно-дренажной сети", - отметили в компании.

В пресс-службе уточнили, что на объект перемещен цементобетонный завод и выполнен его монтаж. В ближайшее время компания планирует начать работы по устройству дорожных одежд на перроне и РД-N (рулежная дорожка).

Ранее в "Новосибирскавтодоре" сообщали журналистам, что модернизация аэродромного комплекса Толмачево обеспечит возможность приема современных воздушных судов, к 2023 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год, а объем обработанного груза и почты - до 60 тыс. тонн.

Заказчиком работ начальной стоимостью 3,6 млрд рублей является Федеральное агентство воздушного транспорта. Конкурс предполагает реконструкцию аэропортового комплекса, включающего в себя, помимо взлетно-посадочной полосы, другую аэродромную инфраструктуру - стоянки, рулежные дорожки.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта Толмачево по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше года ранее.