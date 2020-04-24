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Лесные пожары в Сибири

В Новосибирской области ликвидировали все очаги природных пожаров

В региональном главке МЧС основной причиной возникновения новых очагов возгораний называют жителей, которые поджигают сухую траву
Сгоревшая территория вокруг дачного поселка в Мошковском районе Новосибирской области Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Сгоревшая территория вокруг дачного поселка в Мошковском районе Новосибирской области
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Все очаги природных пожаров, произошедших в четверг в Новосибирской области, ликвидировали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

В четверг в регионах Западной Сибири наблюдалась жаркая погода без осадков и шквалистый ветер, способствовавший быстрому распространению природных пожаров. Основной причиной возникновения новых очагов пожаров в МЧС региона называют жителей, которые поджигают сухую траву. В большинстве случаев огонь перешел с подожженной травы, а распространению пламени способствовала погода. В Новосибирской области утром в пятницу ситуация стабилизировалась.

"В настоящий момент все очаги возгораний, произошедшие в области 23 апреля, ликвидированы. Работы по проливке будут продолжаться до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие перехода пала уничтожены фельдшерско-акушерский пункт и два жилых дома в населенном пункте Комаровка Кыштовского района, а также один жилой дом в поселке Красный Яр Тогучинского района и 72 строения в садовых обществах Новосибирской области.

Теги
РоссияЛесные пожары в СибириНовосибирская область
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