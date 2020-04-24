Алтайские власти перенесут сроки перечисления в бюджет курортного сбора

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент начался в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте.

ТАСС, 24 апреля. Власти Алтайского края отложат сроки перечисления в бюджет края курортного сбора до 10 сентября для гостиниц и санаториев, чтобы предприниматели могли воспользоваться полученными в марте деньгами для решения своих первоочередных проблем, вызванных пандемией коронавируса, сообщил во время онлайн-конференции в пятницу начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Губернатором Алтайского края уже внесен в Законодательное собрание Алтайского края законопроект, предусматривающий изменение сроков перечисления курортного сбора в краевой бюджет в этом году. Это сделано в целях поддержки операторов курортного сбора, это 32 юридических лица и ИП, работающих в городе Белокурихе, - санатории и гостиницы, деятельность которых была полностью приостановлена 28 марта. Делается это для того, чтобы собранные в марте средства и, если их деятельность будет возобновлена в последующие месяцы, можно было использовать <…> для решения своих первоочередных задач. В первую очередь, наверное, для выплаты заработных плат", - сказал Дешевых.

Он уточнил, что перечислить собранные деньги в бюджет организации должны не позднее 10 сентября, в противном случае их ждет штраф. Сумма собранного курортного сбора за март составляет более 4 млн рублей.

Также Дешевых сообщил, что предположительно поток туристов в 2020 году может сократиться на 13% от показателей 2019 года - на 300 тысяч человек. Убытки туристической отрасли уже сейчас оцениваются в 1,5 млрд рублей. "Вместе с тем в случае стабилизации эпидемиологической ситуации возможен спрос на отдых в Алтайском крае и, как следствие, выравнивание показателей турпотока по итогам года в целом", - отметил Дешевых.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток составляет порядка 2 млн туристов. В крае несколько территорий, наиболее привлекательных для гостей: курорт Белокуриха, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета". В регионе востребованы разные виды туризма - от медицинского до экстремального.

По последним данным, в крае подтверждены 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. Предварительно она выявлена еще у порядка 50 человек, в лаборатории Роспотребнадзора проводится повторный анализ. С 28 марта в крае санатории и развлекательные учреждения из-за пандемии временно приостановили свою работу, также запрещено проводить массовые мероприятия, введен режим самоизоляции.