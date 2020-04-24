В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

ОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. Первый пациент с коронавирусной инфекцией и сопутствующей патологией легких умер в Омской области, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"В Омске умер житель Большереченского района с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это мужчина 79 лет, который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр. В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Помимо COVID-19, у него был диагностирован обширный инсульт", - сказали в пресс-службе.

Это первый зафиксированный случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией в регионе. Всего в Омской области зарегистрировано 54 случая заражения, 19 человек из них выздоровели.

По словам главы областного Минздрава Ирины Солдатовой, медики приложили все усилия, чтобы спасти пациента. "Но слишком много негативных факторов сошлись в одной точке. Сегодня мы своими глазами видим, насколько тяжело протекает COVID-19 у пожилых пациентов. Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое, возникают очаги инфильтрации, человек испытывает острую нехватку воздуха, он просто не может сделать вдох - не работают легкие", - цитирует пресс-служба министра.

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