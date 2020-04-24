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В Хакасии локализовали крупный лесной пожар в шести километрах от деревни

Площадь возгорания составила 1,4 тыс. га

ТАСС, 24 апреля. Лесной пожар в 6 километрах от деревни Чалгыстаг в Ширинском районе Хакасии локализован на площади 1,4 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар возник в четверг днем. Его площадь составляла 1,1 тыс. га.

"По оперативной информации, на 15:00 (11:00 мск) лесной пожар в 6 км от населенного пункта Чалгыстаг, Ширинский район, локализован на площади 1430 га. На тушение привлечены 63 человека, 14 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

В четверг в 200 метрах от деревни действовал также степной пожар с протяженностью по фронту в 1,5 км. Он был потушен. В ходе тушения пострадали двое сотрудников республиканской противопожарной службы.

В Хакасии с 24 марта действует особый противопожарный режим. На период действия режима запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций, также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искрогасителей. За нарушение этих требований гражданам грозит штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.

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РоссияХакасия
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