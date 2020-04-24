В Змеиногорском районе Алтайского края ввели карантин из-за коронавируса

"Сегодня, 24 апреля, Губернатор Виктор Томенко провел оперативное совещание с членами краевого штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции. Итогом совещания стало решение ввести карантин на территории Змеиногорского района", - говорится в сообщении.

БАРНАУЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу ввел карантин в Змеиногорском районе, где ранее был зафиксирован крупный очаг коронавирусной инфекции. Новые меры запрещают въезд и выезд из района, транзит транспорта через его территорию, работу всех предприятий, кроме производств непрерывного цикла, а также выход из дома без острой необходимости, сообщила пресс-служба правительства региона.

Такие меры в районе было решено принять после того, как на Корбалихинском руднике компании "Сибирь-Полиметаллы" ("дочка" Челябинского цинкового завода, входит в "УГМК-Холдинг") было выявлено 39 случаев коронавирусной инфекции, 37 у сотрудников подрядных организаций и два - у работников АО "Сибирь-Полиметаллы". Как сообщили 23 апреля в пресс-службе правительства региона, предварительно коронавирусная инфекция подтверждена еще у более 50 человек, в лаборатории Роспотребнадзора проводится повторный анализ.

Уточняется, что режим карантина предусматривает запрет на въезд и выезд в район, а также транзит транспорта через его территорию, теперь это можно сделать только по спецпропускам, выданным в администрации района. Жителям запрещено покидать дома кроме случаев, когда нужно обратиться за экстренной помощью, сходить в аптеку или продовольственный магазин, а также погулять с питомцами в 100 метрах от дома. В районе будет приостановлена работа всех предприятий, кроме предприятий непрерывного цикла и других, обозначенных в указе президента от 2 апреля, а сотрудники АО "Сибирь-Полиметаллы" не смогут в течение ближайших двух недель выйти с территории предприятия или войти на нее.

По последним данным, в Алтайском крае подтверждены 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. С 28 марта в крае санатории и развлекательные учреждения из-за пандемии временно приостановили свою работу, также запрещено проводить массовые мероприятия, введен режим самоизоляции.