В Новосибирской области горит Кирзинский заказник

ТАСС, 24 апреля. Пожар, продолжающийся уже неделю в единственном в Новосибирской области государственном природном заказнике федерального значения "Кирзинский", локализован. Распространение огня по территории "Кирзинского" стало причиной выхода за пределы заповедника больше ста сибирских косуль, занесенных в Красную книгу, в зоне риска находятся детеныши млекопитающих и птиц, сообщила ТАСС методист учреждения по экологическому просвещению Диана Плешкова.

"Пожар частично потушен, пламя локализовано, остались участки, на которых сложно добраться на транспорте. У косули есть случаи выхода за территорию заказника из-за пожаров, в частности, из Чановского района нам уже звонили и говорили, что больше ста косуль туда ушли. Сейчас у нас тот период, когда появились первые зайчата, идет отел косули. Под действие пламени уже попали некоторые виды, например, мы видим очень много обгоревших ежей", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в заказнике также наблюдается смещение гнездовьев птиц, недавно прилетевших с зимовки. "Мы фиксируем массовый прилет птиц, которые вьют гнезда, происходит их смещение из одной части заказника в другую. Мы надеемся сохранить ту популяцию, которая у нас сейчас существует, потому что краснокнижных видов на нашей территории очень-очень много", - сообщила Плешкова.

Как сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Новосибирской области, в ночь с 23 на 24 апреля в тушении пожаров на территории Кирзинского заказника с помощью ранцевых огнетушителей помогали члены Чановского поисково-спасательного отряда. Огнем было охвачено около 50 га. В тушении пожара, по словам представительницы "Кирзинского", участвует весь штат сотрудников. "С помощью навесного плуга мы делаем противопожарную опашку, весь штат заказника участвует в тушении. Горит не менее 40 га травы, по большей части это сельскохозяйственные земли", - сказала собеседница агентства.

Кирзинский заказник располагается на территории Чановского и Барабинского районов. Его общая площадь составляет 119 тыс. га. В заказнике обитают редкие животные, также там есть редкие растения.