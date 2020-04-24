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Томский губернатор потребовал организовать патрулирование улиц в период самоизоляции

Сергей Жвачкин сообщил, что в областном центре руководители некоторых промышленных предприятий сами предложили помощь в патрулировании
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
© Николай Галкин/ТАСС

ТОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от работников администраций городов и районов региона обеспечить соблюдение режима самоизоляции, в том числе выйти с патрулями на улицы муниципалитетов, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

"Если вы полагаете, что обеспечение режима полной самоизоляции на территориях - это не ваша зона ответственности, то ошибаетесь. Вы должны постоянно говорить об этом в СМИ, сотрудники ваших администраций должны участвовать в дружинах. В областном центре руководители ряда промышленных предприятий сами предложили помощь в патрулировании. Удивляюсь, почему в районах эту инициативу никто не подхватил", - приводятся в сообщении слова Жвачкина, сказанные главам муниципальных образований в пятницу.

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Также губернатор пригрозил закрытием предприятиям, которые не уделяют должного внимания соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

"Для многих предприятий мы сделали послабление режима, позволив возобновить деятельность. Но почему-то часть руководителей решила, что ничего в работе менять необязательно. Если предприятие не использует средства индивидуальной защиты, не проводит дезинфекцию, все это основания для приостановления деятельности. Работа предприятий не может идти в ущерб здоровью и безопасности", - цитирует пресс-служба Жвачкина.

В Томской области, где выявлены 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 30 апреля объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Кроме того, в регион временно приостановил автобусное сообщение с другими субъектами РФ. При этом сотрудники МЧС сообщают о регулярных нарушениях данного режима, люди выезжают на природу, из-за чего растет число возгораний сухой травы, горят леса.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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