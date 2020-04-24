Томский губернатор потребовал организовать патрулирование улиц в период самоизоляции

ТОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от работников администраций городов и районов региона обеспечить соблюдение режима самоизоляции, в том числе выйти с патрулями на улицы муниципалитетов, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

"Если вы полагаете, что обеспечение режима полной самоизоляции на территориях - это не ваша зона ответственности, то ошибаетесь. Вы должны постоянно говорить об этом в СМИ, сотрудники ваших администраций должны участвовать в дружинах. В областном центре руководители ряда промышленных предприятий сами предложили помощь в патрулировании. Удивляюсь, почему в районах эту инициативу никто не подхватил", - приводятся в сообщении слова Жвачкина, сказанные главам муниципальных образований в пятницу.