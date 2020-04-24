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Глава парламента Хакасии пожаловался в прокуратуру на ограничения от Роспотребнадзора

Верховный совет республики 24 апреля не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев Александр Колбасов/ТАСС
Описание
Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев
© Александр Колбасов/ТАСС

ТАСС, 24 апреля. Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев после отсутствия кворума на заседании в пятницу обратился в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку предписанию регионального управления Роспотребнадзора, рекомендовавшего ограничить проведение заседаний парламента региона. Об этом в пятницу сообщил журналистам Штыгашев.

В пятницу депутаты Верховного совета республики должны были рассмотреть на сессии отчет главы региона Валентина Коновалова и обсудить законопроекты о поддержке предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Заседание не состоялось, поскольку на сессии присутствовало 29 из 50 парламентариев при кворуме в 34 человека.

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"Какие-то интриги среди политических партий, групп, которые у нас представлены, [повлияли на явку депутатов на заседание]. Но и в немалой степени предписание Роспотребнадзора председателю Верховного совета тоже повлияло. Это, кстати, повлияло на дезорганизацию работы, по сути дела, стало воспрепятствованием деятельности органа государственной власти в республике, это так можно расценивать. Мною сегодня направлено прокурору республики это предписание, (чтобы) дать юридическую оценку", - заявил Штыгашев.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС подтвердили наличие документа, который рекомендует ограничить проведение заседаний Верховного совета в обычном формате и проводить их онлайн. Комментарий региональной прокуратуры получить пока не удалось.

По данным республиканского оперативного штаба, в Хакасии коронавирус обнаружен у 102 человек, десять из них вылечились, двое умерли.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия коронавируса нового типа
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