Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте "Распадская" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 24 апреля. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку по факту подземного пожара на шахте "Распадская" в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Кемеровской области.

"24 апреля в Междуреченске на угледобывающем предприятии ПАО "Распадская" в 04:34 в подготовительном забое вентиляционного штрека произошло возгорание, оно было ликвидировано работниками ВГСЧ <…> Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар возник в ночь на пятницу в тупиковом забое вентиляционного штрека шахты "Распадская". В шахте находились 167 человек, на поверхность вышли 154 человека, для поддержания жизнеобеспечения в забое остались 13 человек.

Шахта "Распадская" расположена в кузбасском моногороде Междуреченске и является крупнейшей подземной шахтой в России. Шахта входит в состав Распадской угольной компании, которая объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Основным акционером "Распадской" является Evraz.